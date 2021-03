D'Ieteren se calibre sur un profit supérieur à l'avant-crise

"L'agilité, la flexibilité et les transformations accélérées" ont permis à D'Ieteren (et Berlon surtout) d'augmenter son profit dans une année de ventes en baisse.

Depuis octobre, le cours de l'action D'Ieteren n'en finit plus de grimper. D'un plus bas à 43,05 euros, l'action s'échangeait ce lundi autour de 70 euros. Les avis des analystes sur la valeur étaient positifs. La lecture des chiffres 2020 de la société basée à Ixelles confirme une belle résilience face à la pandémie . "En 2020, le profit est en hausse 11,2% (332,7 millions d’euros de profits avant taxes ) alors que le chiffre d’affaires a diminué de 10,1%", souligne d'entrée Francis Deprez, CEO de D'Ieteren. C'est mieux que le consensus des analystes (301,9 millions d'euros).

"Pas une erreur stratégique"

Le plan "Fit for growth" de Belron a été accéléré avec la crise. "Ce que l’on voulait faire en 3 ou 4 ans, nous l’avons fait en un an" , se réjouit le CEO. Malgré des lockdowns et des volumes de travail en baisse de 13%, Belron enregistre de la croissance grâce à la recalibration des pare-brise pour les systèmes d'aide à la conduite. Belron a totalisé 1,1 million de recalibrations en 2020, soit 17% des pare-brise traités contre 11% en 2019. La marge opérationnelle de Belron a bondi de 9,8% en 2019 à 15% en 2020.

Moleskine (-37,6% de ventes) est l'activité la plus impactée par la pandémie avec des magasins Moleskine et des clients fermés à travers le monde en 2020 et des cadeaux d'entreprise en berne. "On va se concentrer sur les produits vedettes de Moleskine. Nous nous attendons à des ventes en hausse de 20% cette année", pointe le CFO Arnaud Laviolette. Un nouveau site de vente en ligne sera lancé à l'été.