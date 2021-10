D'Ieteren se lance dans la vente de vélos

À terme, il devrait devenir l'un des plus grands magasins de vélos de Bruxelles , lit-on sur le site automobile spécialisé Auto55 et confirmé par un porte-parole du holding.

"Nous constatons que les marques automobiles s'éloignent de plus en plus des centres-villes. Ces garages urbains sont des magasins de vélos idéaux."

Croissance déjà prévue

Un deuxième magasin est d'ores et déjà prévu à Anvers. "Nous constatons que les marques automobiles s'éloignent de plus en plus des centres-villes. Ces garages urbains sont des magasins de vélos idéaux. Il n'y aura pas seulement une grande salle d'exposition. Il y a aussi de la place pour une piste d'essai intérieure, une entrée séparée pour l'entretien des vélos et beaucoup d'espace de stockage", a déclaré, à Auto55, Karl Lechat (ex-patron de Skoda Imports), qui dirigera la division vélo. L'homme n'était toutefois pas disponible pour un commentaire.