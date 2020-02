Dacia veut frapper un grand coup avec sa voiture électrique

Et pour cause, un slide a annoncé ce que beaucoup soupçonnaient. Dacia , qui se présente comme agitateur de l'automobile, va dévoiler à Genève une version 100% électrique . Le groupe n’en dit pas beaucoup sur le véhicule. On sait néanmoins qu’il s'agira d’une version européenne de la Renault City K-ZE , un véhicule électrique commercialisé en Chine.

Renault assure d'ores et déjà "la citadine 100% électrique la plus accessible du marché". Pour l’instant, c’est du côté du groupe Volkswagen que l’on trouve les voitures électriques les moins chères en Europe. La Seat Mii électrique débute ainsi à un peu plus de 21.000 euros tout comme son équivalent chez Skoda, la Citigo e EV. Dans les voitures un peu plus grandes, les voitures électriques les moins chères oscillent autour des 30.000 euros.