De belles opportunités d'achat pour D'Ieteren assis sur 1,5 milliard d'euros

Avec ses concessions et ses showrooms fermés et des ateliers Carglass (Belron) clos ou en activité nettement réduite, selon les pays, D’Ieteren a pris des dispositions afin de minimiser l’impact de la pandémie sur ses flux de trésorerie et garder de côté des liquidités si la crise se prolongeait. Si le dividende de 1,15 euro brut est maintenu, le programme de rachat d’actions propres de 150 millions d’euros est, lui, suspendu.