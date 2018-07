Des perturbations attendues sur les vols Ryanair le 12 juillet

La compagnie Ryanair a indiqué sur Twitter qu'elle était "déçue" de la décision des pilotes irlandais et qu'elle qualifiait l'action d'"inutile". Ryanair informera ses clients via SMS ou email pour leur annoncer s'il y a une grève. "L'Irlande ne représente que 7% des vols", a souligné Ryanair.

Des mois de conflit

Ryanair, qui est présente dans 37 pays et a transporté 130 millions de passagers l'an dernier, a jusqu'ici signé des accords avec les syndicats de pilotes en Italie et en Grande-Bretagne, deux de ses plus grands marchés, mais a aussi connu quelques perturbations mineures en Allemagne et au Portugal.