Des voitures sportives sorties des catalogues suite aux nouveaux tests d'émissions

Si vous passez les portes des concessionnaires automobiles en Belgique, ne soyez pas surpris. Plusieurs versions des véhicules ne sont plus disponibles. En cause? La nouvelle norme de test WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) qui sera d’application dès septembre pour les nouveaux véhicules vendus et immatriculés.

Gros moteurs

→ Mercedes-Benz: c’est la GLE qui est indisponible.

→ BMW: Exit l’emblématique BMW M3. "C’était un modèle en fin de vie", explique Pieter De Wit de chez BMW. BMW va d’abord lancer sa nouvelle série 3 en 2019 et la nouvelle M3 suivra ensuite.

La M3 disparaît donc pour au moins un an des catalogues BMW.

La X5 sort aussi des catalogues en attendant le "relifting" du véhicule prévu en novembre prochain.

BMW est pourtant mieux loti que d’autres marques, car le constructeur munichois a décidé plus tôt que d’autres de publier les scores de ses voitures en WLTP.



Pendant un temps, BMW a été pénalisé car les résultats WLTP en termes d'émissions étaient plus élevés que ceux des concurrents sous l'ancien cycle de test (NEDC). Procéder de la sorte a permis à BMW de ne pas prendre de retard et de pouvoir continuer à livrer aujourd’hui.