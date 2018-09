Deux nouvelles défections chez Tesla, l'action plonge

La descente aux enfers se poursuit à la Bourse de New York pour Tesla . Le groupe d'Elon Musk a abandonné jusqu'à 10% dans les premières minutes de la séance de ce vendredi avant de se reprendre quelque peu et de stabiliser son recul autour des 6% après la première heure d'échanges à environ 263 dollars. Il y a un mois, le titre du spécialiste de la voiture électrique valait plus de 110 dollars de plus.