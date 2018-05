Deux nouvelles versions pour la Tesla 'Model 3'

Le patron du constructeur de voitures électriques, Elon Musk, a dévoilé les spécifications de deux nouvelles versions du Model 3, le véhicule destiné à élargir la clientèle de Tesla ... et à rassurer des investisseurs dubitatifs sur la cadence de production de la marque.

La semaine dernière Tesla a réitéré sa promesse d'accélérer d'ici fin juin la production du Model 3, une production coûteuse qui inquiète le marché. En plus de sa faculté à brûler la trésorerie du constructeur de voitures électriques, la Tesla Model 3 s'est fait remarquer par des retards de production importants , de quoi mettre l'action du groupe sous pression à Wall Street .

Mais , le patron de la marque, Elon Musk y croit. Ce nouveau modèle doit permettre à son groupe de pénétrer le segment moyen de gamme et d'atteindre une production de masse. Elon Musk a sorti ses mains du cambouis pour apporter quelques précisions majeures. Les spécifications de deux versions de la 'Model 3': une qualifiée de "performance" et l'autre "de moins chère". La "moins chère" aura la possibilité de devenir plus performante en s'offrant pour environ 5.000 dollars l'option "AWD", soit les quatre roues motrices.