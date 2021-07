Dieselgate: Mitsubishi Motors paie une amende de 25 millions d'euros

Après Volkswagen et tant d'autres, Mitsubishi Motors passe à la caisse dans le Dieselgate. Une transaction à 25 millions d'euros qui acte la fin de l'enquête dont il faisait l'objet.

Selon le porte-parole de Mitsubishi, interrogé par l’AFP, le groupe était accusé d’avoir négligé "des tâches de supervision liées aux procédures d'approbation" . Des propos réfutés par la partie adverse. Le constructeur japonais a affirmé à maintes reprises n'avoir commis "aucune fraude" sur les niveaux de pollution de ses moteurs diesel après des perquisitions, concentrées notamment sur ses moteurs diesel 1,6 et 2,2 litres certifiés selon les normes EURO 5b et 6b.

Un scandale généralisé

De nombreux autres groupes automobiles ont été mis en cause à leur tour dans cette affaire, de Daimler à Fiat Chrysler en passant par les français Renault et PSA (dont sa marque allemande Opel), ou encore, l’équipementier allemand Bosch .

Amendes en séries

Au vu de l’ampleur du dossier, la liste des sanctions (et des montants astronomiques déboursés) n'a de cesse de s'allonger... Le 16 octobre 2018, Audi, l'une des entreprises du groupe Volkswagen, a accepté de payer 800 millions d'euros d'amende. Quelques jours plus tard, le 24 octobre 2018, Porsche SE, l'actionnaire principal de Volkswagen, était condamné à verser 47 millions d'euros de dommages et intérêts à des investisseurs.