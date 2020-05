Dieselgate: en Belgique, l'audience de l'action contre VW fixée à février 2022

"Notre action a été jugée recevable. Mais vu l'engorgement de la justice, la date d’audience est fixée à février 2022. Il faudra être patient, mais on ne lâche rien et on estime que le jeu en vaut encore la chandelle", explique Julie Frère, porte-parole de TA. "On a encouragé à maintes reprises Volkswagen de se diriger vers un accord à l’amiable, mais cela a toujours été un refus", regrette la porte-parole. En Allemagne, VW tente maintenant de trouver des conciliations avec les clients. Certains se voient proposer par exemple de conserver leur voiture et un dédommagement en plus pour leur manque à gagner. "S'ils l’ont fait en Allemagne, on ne voit pas pourquoi les propriétaires belges n'y auraient pas droit. Il n'y a aucune justification de différencier sur base de la nationalité", dit Julie Frère.