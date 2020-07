Dieselgate: perquisitions chez Fiat et Iveco dans plusieurs pays

Dix sites industriels de Fiat et Iveco en Allemagne, Italie et Suisse font l'objet de perquisitions dans le cadre d'une enquête sur les manipulations des moteurs diesel, le Dieselgate.

Une dizaine de perquisitions coordonnées sont menées ce mercredi par les autorités allemandes, italiennes et suisses , chez les constructeurs automobiles Fiat et Iveco , dans le cadre de l'enquête sur le "Dieselgate" , a annoncé le parquet de Francfort.

"Des enquêteurs d'Allemagne, d'Italie et de Suisse perquisitionnent actuellement dix sites industriels (…) pour obtenir des preuves d'un dispositif de manipulation" des moteurs diesel par ces deux entreprises, ont indiqué les autorités allemandes. L'enquête concerne deux moteurs installés dans des "véhicules de marques Alfa Romeo, Fiat et Jeep", appartenant à l'italo-américain Fiat Chrysler, et d'Iveco, propriété de l'italien CNH Industrial, ont-elles précisé.