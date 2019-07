Drivy double ses utilisateurs chez nous et mise sur le libre-service

En un an, Drivy est passé de 30.000 à 60.000 utilisateurs. L’entreprise a réorienté sa stratégie pour proposer une offre en libre-service.

Il y a tout juste trois ans, la plateforme d’autopartage Drivy débarquait à Bruxelles. La start-up française, aujourd’hui dans les mains du géant américain Getaround, continue sa croissance dans le royaume. En l’espace d’une année, le nombre d’utilisateurs a doublé, passant de 30.000 à 60.000 utilisateurs. "Depuis notre arrivée en 2016, nous avons chaque année au moins doublé le nombre d’utilisateurs. Pour cette année, nous devrions passer les 100.000 utilisateurs", assure Quentin Lestavel, country manager France et Belgique de Drivy.

Le succès s’explique notamment par son importante flotte de voitures. À l’inverse de ses concurrents directs comme Cambio, Drivy ne dispose pas de véhicules propres mais préfère s’appuyer sur les voitures des particuliers. "C’est un modèle qui nous permet de grandir très rapidement. Cela a également l’avantage d’offrir une très large gamme de véhicules, allant de la citadine à l’utilitaire", explique le responsable.

> Lire Drivy racheté par les Américains de Getaround

"Selon nos données, la Flandre est davantage prête à l’autopartage que la Wallonie." Quentin Lestavel Country manager Belgique de Drivy

En parallèle, Drivy s’appuie aussi sur des propriétaires qui font de la plateforme un véritable gagne-pain. "Nous avons des professionnels qui possèdent plusieurs voitures. C’est une volonté d’inclure une offre professionnelle en plus. Elle répond à une demande différente. Ces véhicules ont l’avantage d’être souvent mieux entretenus et constamment disponibles", précise Lestavel. "Aujourd’hui, il y a encore une majorité de véhicules de particuliers mais atteindre un équilibre entre les deux offres est une bonne solution et en pratique, cela ne change rien pour l’utilisateur."

Le libre-service comme priorité

Pour continuer à convaincre toujours plus d’utilisateurs, Drivy a entamé il y a quelques mois un virage important dans sa stratégie. L’objectif est de répondre à l’une des principales contraintes de ce service: le transfert des clés. L’entreprise a donc lancé Drivy Open, une app permettant d’éviter cette étape. "Concrètement, elle permet de déverrouiller la voiture via un smartphone. Le propriétaire de la voiture peut ainsi laisser les clés dans le véhicule, ce qui lui évite de devoir être physiquement présent à chaque location." Drivy Open fonctionne avec l’installation d’un boîtier dans la voiture pour lequel l’entreprise demande 39 euros par mois aux propriétaires. Un investissement qui, selon l’entreprise, vaut largement la peine. "On constate que les propriétaires qui ont installé Drivy Open peuvent multiplier leurs revenus par deux ou trois et gagner jusqu’à 600 euros par mois." Disponibles depuis un an, ces voitures en libre-service sont aujourd’hui de loin les plus demandées.

> Lire Le carsharing entre particuliers de Drivy arrive en Belgique

"Actuellement en Belgique, nous disposons d’environ 1.700 véhicules dont 150 équipés de la technologie Drivy Open. Au niveau de l’utilisation, ils représentent environ 50% des trajets effectués." Quentin Lestavel

Au point que Drivy a désormais fait de cette offre sa nouvelle priorité. "Actuellement en Belgique, nous disposons d’environ 1.700 véhicules dont 150 équipés de la technologie Drivy Open. Au niveau de l’utilisation, ils représentent environ 50% des trajets effectués", assure le responsable. L’entreprise espère donc rapidement continuer à faire grandir cette flotte de véhicules. "Nous voulons rapidement la doubler et atteindre les 500 véhicules pour l’année prochaine", affirme Quentin Lestavel.