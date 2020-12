EVBox, vendue par Engie, cotée à New York et valorisée à près d'un milliard de dollars

Le constructeur et gérant de bornes de recharges pour véhicules électriques EVBox, filiale du français Engie, va être racheté par le fonds d'investissement américain TPG Pace et être introduit à la Bourse à New York en 2021, a annoncé jeudi l'entreprise après la clôture des marchés américains. L'opération doit permettre à la firme d'origine néerlandaise de disposer de centaines de millions de dollars pour investir sur son vaste réseau de bornes et s'attaquer de plein fouet au marché nord-américain.