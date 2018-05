Ecoplast sous protection judiciaire

Ecoplast est sous protection judiciaire depuis fin avril. La société a perdu quelques gros contrats en raison de troubles géopolitiques, en Iran notamment. Alors elle tente la diversification pour ne pas être liée uniquement à l’automobile.

C’est une société de 28 personnes à Gosselies, active depuis 30 ans, qui a été placée sous protection judiciaire fin avril. Ecoplast, qui opère historiquement dans les kits de parachèvement pour voitures (kits sport, kits SUV, calandres, ailerons, etc.), a enchaîné les déconvenues.

La plus grosse tuile pour la société est arrivée d’Iran. Ecoplast vendait à Renault des kits sport pour la Dacia Logan première génération en Roumanie. Renault a vendu des chaînes de montage en Iran pour cette même Logan. Mais en Iran, il y avait des quotas pour la voiture. En faisant des kits sport et donc des versions sport de la même voiture, Renault augmentait ses quotas.

L’affaire était très intéressante pour Ecoplast, qui devait livrer 20.000 kits à monter sur les Dacia en Iran. Dans le détail, Ecoplast avait un deal avec Renault-Nissan Purchasing Organization, le bras d’achat de pièces de l’Alliance Renault-Nissan. "L’administration américaine a obligé Nissan Etats-Unis à stopper les livraisons vers l’Iran. Et donc, en juillet, du jour au lendemain, on nous a dit que c’était fini de livrer à l’Iran", regrette Eric Vanhamme, administrateur délégué d’Ecoplast. Au passage, Ecoplast perdait un contrat bon pour 25 à 30% de son chiffre d’affaires. Les kits se livraient en blanc et en noir peints. La société avait donc dû investir dans une cabine de peinture de 1,2 million d’euros. "Cette cabine était quasiment à l’arrêt. En Belgique, quand on licencie, immédiatement vous avez des frais supplémentaires au même moment que vos commandes diminuent", déplore Vanhamme.

C’était une tuile de plus pour le patron, qui avait déjà perdu des plumes en Russie à cause des mesures de rétorsion ou quand le groupe Renault a décidé de produire les Dacia Lodgy Stepway en Turquie et de se sourcer localement en kits.

Assainir le bilan

Les équipes d’Ecoplast sont passées de 35/36 personnes à 27/28 actuellement. Le chiffre d’affaires se situe autour des 3 millions d’euros alors qu’il dépassait les 6 millions d’euros lors des meilleures années.

"En temps que PME, on repose beaucoup sur les décisions de multinationales. C’est pour cela que l’on veut s’associer à un groupe plus puissant." Eric Vanhamme administrateur délégué d’Ecoplast

Le problème, c’est que les grands groupes ne veulent travailler qu’avec des fournisseurs aux bilans sains, même s’ils sont responsables dans certains cas des mauvais bilans. Déjà en 2014, Ecoplast avait connu des problèmes avec ses contrats automobiles et avait perdu 70% de son chiffre. Pour relancer la société et assainir son bilan, Ecoplast avait dû revendre son bâtiment et le louer par la suite.

Pour assainir son bilan, Ecoplast est ce coup-ci en négociations avec une société "cinq fois plus grande" de son secteur de la plasturgie automobile, basée "dans la région de Liège". À la fin de la PRJ, si tout se passe comme prévu, ce nouvel actionnaire sera majoritaire dans Ecoplast.

Nouveau propriétaire

À 56 ans, Eric Vanhamme pourra comme il le souhaite se focaliser sur le côté R&D, industriel, les grands comptes et moins sur le volet financier. Il est occupé à diversifier son entreprise un maximum pour la rendre moins dépendante d’une activité automobile très cyclique. Ecoplast est déjà occupée à produire des poubelles intelligentes, des baffles, des bacs pour plantes en milieu aquatique, des radars sous les ponts, etc. 30% du chiffre de la société ne serait déjà plus lié au secteur automobile. Un mix idéal serait de 50/50. Mais quelques gros contrats dans l’automobile peuvent vite redonner du poids à l’auto.