Elon Musk choisit Berlin pour son usine européenne...

Il s’agit de la quatrième usine de Tesla dans le monde après celles du Nevada et de New York aux Etats-Unis, et de Shanghai en Chine. "J’ai une annonce qui sera probablement bien reçue", a déclaré Elon Musk sur scène après avoir reçu le "Volant d’or"décerné par le journal Bild. "Tout le monde sait que l’ingénierie allemande est extraordinaire, et cela fait partie des raisons pour lesquelles nous allons implanter notre méga usine européenne en Allemagne", a-t-il détaillé.