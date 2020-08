Elon Musk, l'homme qui pèse près de 85 milliards de dollars

Le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, occupe désormais la 4e place des 500 personnalités les plus riches au monde. L'action Tesla s'est en effet appréciée de 339% depuis janvier.

Elon Musk détrône Bernard Arnaud , patron du groupe français de Luxe LVMH, de sa 4e place du classement des personnalités les plus riches du monde.

Les autres millionnaires

En troisième place du "Bloomberg Billionaires Index", on trouve Mark Zuckerberg, patron de Facebook, dont le portefeuille reste plus épais de quelque 15 milliards. Le trio de tête est complété par Bill Gates (Microsoft) en 2e place et Jeff Bezos (Amazon) en pole position avec une fortune estimée à 188 milliards de dollars.