Elon Musk prédit un trimestre record pour Tesla

Elon Musk faisait face ce mardi à ses actionnaires pour la grand-messe annuelle du constructeur de véhicules électriques, Tesla . Sur ses lèvres, le mot "record". L'emblématique patron de la marque affirme en effet que Tesla dispose d'une "bonne chance" de réaliser un deuxième trimestre record "à tous les niveaux" et est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de production d'ici la fin de l'année. Il prévoit une croissance du parc de véhicules Tesla de 60 à 80% en 2019 , là où il avait doublé l'an dernier.

Une bulle d'oxygène pour le marché? Les investisseurs se montrent inquiets de la faiblesse des ventes du constructeur au premier trimestre. Ils sont donc particulièrement attentifs à la demande pour la berline Model 3 et les autres modèles, d'autant plus que Tesla évolue dans un contexte de tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.