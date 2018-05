Elon Musk se fâche avec Wall Street, l'action Tesla chute

Le titre Tesla perd plus de 6% ce jeudi à Wall Street au lendemain du refus du fondateur et patron du constructeur de voitures électriques, Elon Musk, de répondre à des questions d'analystes sur les besoins de financement de son entreprise.

Une fois son bulletin trimestriel présenté ce mercredi après-Bourse, Tesla a vu son action glisser de plus de 5% dans les échanges après la clôture. Ce jeudi, à l'ouverture des marchés US, la sanction se confirme et le titre du fabricant de voitures électriques recule de 6,19% à 282,52 dollars en début de séance , perdant ainsi plus d'un quart de sa valeur après un pic à 389,61 dollars enregistré en septembre dernier.

Les investisseurs n'ont que très modérément apprécié les résultats trimestriels meilleurs que prévu, se focalisant plutôt sur la perte nette du groupe qui a été multipliée par plus de deux en un an. Sans parler des retards dans la production de la Model 3, la voiture la plus abordable de sa gamme, considérée comme vitale pour la croissance du constructeur et ses bénéfices futurs.

L'insolence de Musk ne paie pas

Wall Street attendait alors de pied ferme les explications du patron, Elon Musk, prié d'éclairer la place new-yorkaise sur la plus lourde perte trimestrielle actée par Tesla. Mais ce dernier a refusé l'échange. Il a en effet balayé les questions sur la dépense de trésorerie ou les besoins d'investissements de Tesla, les qualifiant d'"ennuyeuses et crétines". Ce qui a fait dire à Jeffrey Osborne, analyste de Cowen, que la conférence téléphonique de mercredi était la plus singulière à laquelle il ait assisté en 20 ans de carrière.

Après la conférence, au moins trois intermédiaires ont abaissé leur objectif de cours sur la valeur. "La réaction des investisseurs à la conférence a été un choc de voir un patron aussi dédaigneux et le sentiment général était que sa posture défensive en disait long", a commenté Joseph Spak, analyste de RBC Capital Markets.