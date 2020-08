Embellie depuis juin chez le groupe D'Ieteren

Après un lockdown complet de l'activité auto en Belgique et un plus bas pour Belron en avril, les activités de D'Ieteren reprennent des couleurs depuis juin.

Chamboulé par le lockdown et le Covid 19, D'Ieteren ne s'est pas aventuré à donner de prévisions pour l'exercice 2020, à l'occasion de ses résultats semestriels.

Le CEO Francis Deprez a néanmoins tenu à mettre en avant que dans un contexte difficile, les sociétés de la galaxie D'Ieteren avaient réussi quelques prouesses. Belron a ainsi légèrement amélioré sa marge . En Belgique, la part de marché de D'Ieteren Auto, qui importe les marques du groupe Volkswagen, est en hausse à 23,02% contre 22% l'année passée. "Au premier semestre, on a réussi à générer un cash flow de 439 millions d’euros. Le cash au niveau du groupe est à 1,45 milliard d’euros" , souligne aussi le CEO.

"Le mois de juin a vu une augmentation des ventes de 11% et nous observons la même tendance en juillet et août."

Cela ne cache toutefois pas le fait que les ventes combinées du groupe ont baissé de 18,4% au premier semestre et que le résultat consolidé ajusté avant impôts, part du groupe de 103,9 millions d'euros est en baisse de 41,2% sur une base comparable.

"Le mois de juin a vu une augmentation des ventes de 11% et nous observons la même tendance en juillet et août", tempère le CEO.

En juin, la filiale D'Ieteren Auto a entamé une restructuration avec la volonté de se séparer de 211 personnes , notamment pour coller à un marché du véhicule neuf plus bas dans les prochaines années. La réorientation de D'Ieteren Auto, entamée avant le covid, devrait donner des résultats positifs dès 2021, selon le CEO.

Du côté de Belron, les ventes ont diminué de 12% pour s’établir à 1.853 millions d'euros et son résultat ajusté avant impôts, part du groupe a reculé de 9% pour s’établir à 93 millions d'euros. Le plus dur semble être passé. Le 10 avril, 14.000 travailleurs de la maison-mère de Carglass étaient à l'arrêt. Ils ne sont plus que 2.000 actuellement.