En pleine guerre commerciale, le tigre chinois sort ses griffes

Le constructeur automobile Ford écope en Chine d'une amende de 21 millions d'euros pour infraction au droit de la concurrence. C'est plus précisément la coentreprise formée par Ford et Changan Automobile qui est visée. Quand le tigre chinois s'oppose à l'ours américain...

Après FedEx, place à Ford. En pleine guerre commerciale sino-américaine, les autorités chinoises infligent une amende de 162,8 millions de yuans (21 millions d'euros) à la coentreprise formée par Ford et Changan Automobile. Le montant équivaut 4% du chiffre d'affaires réalisé l'an dernier par l'entité. Le motif? Infraction au droit de la concurrence.

Dans le chef de Changan Ford, on déclare avoir déjà corrigé ces pratiques commerciales. Néanmoins, cette amende intervient alors que Ford s'efforce de relancer ses ventes en Chine, son deuxième marché mondial où les activités sont en déclin depuis la fin de 2017.

La "Blacklist" chinoise

Ford n'est donc pas la première entreprise américaine pointée du doigt par les autorités chinoises. Elles ont annoncé ce mardi le lancement d'une enquête sur FedEx . Elles soupçonnent l'entreprise de transport de colis de porter atteinte aux droits et intérêts de ses clients.

La Maison-Blanche a en effet déclaré la guerre à Huawei. Le groupe télécoms chinois s'est ainsi vu limiter l'accès au territoire et aux entreprises américains. Dans la foulée, la Chine avait menacé elle aussi de blacklister des entreprises "étrangères" qui portent atteinte aux intérêts des entreprises nationales.

Ford et d'autres

Certes, les autorités chinoises démentent tout lien entre l'amende à Ford et les tensions commerciales. "C'est difficile de n'y voir aucun lien", conçoit Andrew Polk, cofondateur du bureau de recherches Trivium China à Pékin.

Néanmoins, dans cette escalade aux sanctions commerciales et technologiques, de nombreuses entreprises risquent de se faire rattraper. Il semble en effet que la Chine soit effectivement en train d'élaborer une liste des "entités peu fiables" ouvrant un large spectre de cibles potentielles, allant de Alphabet (Google) à Qualcomm en passant par Intel mais aussi des entreprises non américaines qui ont, par exemple, coupé les ponts avec Huawei, comme le Japonais Toshiba ou Softbank.

La liste d'entreprises non fiables ne sera utilisée par la Chine qu'en cas de représailles ultimes dans la guerre commerciale actuelle.

Les autorités chinoises veulent ainsi se montrer inflexibles face à la juridiction "longue portée" des États-Unis tout en se montrant rassurantes: cette liste d'entreprises non fiables ne sera utilisée qu'en cas de représailles ultimes dans la guerre commerciale actuelle.

Rappelons par ailleurs que Ford n'est pas le premier constructeur victime des tensions géopolitiques. En 2016, General Motors via sa joint-venture SAIC Motor s'était vu accusé de violation des règles de concurrence. À l'époque Donald Trump venait d'être élu et les relations étaient déjà tendues entre les deux pays. Trump dénonçait la position de la Chine par rapport a Taiwan et l'accusait d'avoir volé un drone américain en Mer de Chine.