Enquête confirmée sur les émissions d'Opel

Le journal Bild rapporte dans son édition dominicale que la KBA a détient des éléments fiables montrant que le système de gestion des gaz d'échappement de certains modèles diesel d'Opel se met à l'arrêt durant la conduite. "Avant la tenue de cette audition, on ne peut rien dire de concluant sur le caractère illicite de ce dispositif de contournement", a dit une porte-parole du ministère.

Selon le Bild am Sonntag, quelque 60.000 Opel Cascada, Insignia et Zafira, dotées de la dernière technologie d'émissions Euro-6, sont touchées par le problème, dont 10.000 en Allemagne. Les modèles concernés dépassent de plus de 10 fois les normes réglementaires d'émission d'oxyde d'azote, poursuit le journal, ajoutant que les modèles produits actuellement ne sont pas affectés.