Et voici le distributeur automatique de voitures

De la même façon que vous vous procurez un soda ou une friandise dans un distributeur automatique, il est désormais possible, grâce au géant de l'e-commerce chinois Alibaba et son partenaire américain Ford d'acheter une voiture dans un distributeur automatique dénommé "Car Vending Machine". Une machine concessionnaire de voitures, sans aucune aide humaine, apprend-on dans la presse spécialisée, Les Echos .

Une nouvelle voiture en 10 minutes

Une fois ces courtes démarches effectuées, le consommateur n'a plus qu'à se rendre devant le distributeur de voitures et le système automatisé n'a plus qu'à identifier le client grâce à la reconnaissance faciale. La machine se met en route et lui livre le véhicule commandé.