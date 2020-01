Extinction Rebellion s'invite au salon de l'auto de Bruxelles

Des militants du mouvement Extinction Rebellion ont mené des actions samedi dans plusieurs stands de marques automobiles lors du Salon de l'Auto à Bruxelles.

Environ 150 de personnes ont été interpellées samedi à Bruxelles durant une série d'actions contre la pollution organisées par le groupe activiste Extinction Rebellion (XR) dans l'enceinte du salon de l'automobile. Les activistes "seront relâchés après avoir donné leur identité", a indiqué un porte-parole de la police.

Extinction Rebellion avait appelé ses sympathisants à se retrouver dans l'enceinte du salon de l'automobile pour une opération "Salon des Mensonges" destinée à "perturber le Salon de l'Auto afin de dire la vérité sur l'effondrement écologique et le rôle moteur de l'industrie automobile dans cette crise", précisait le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

On ne croit absolument plus en l'industrie automobile pour apporter des solutions vis-à-vis de cette crise écologique et climatique. Sarah une des porte-parole d'Extinction Rebellion

"On l'a appelé 'le Salon des mensonges' parce qu'on ne croit absolument plus en l'industrie automobile pour apporter des solutions vis-à-vis de cette crise écologique et climatique. Elle a déjà menti par le passé, continue à mentir et continuera à nous mentir si on ne l'arrête pas", a expliqué à l'AFP une des porte-parole de XR identifiées comme Sarah.

Un autre modèle de mobilité

Une bannière proclamant "stop aux émissions de CO2" a été déployée à l'entrée principale et d'autres actions ont été menées sur différents stands. Des militants se sont notamment enchaînés au volant des voitures exposées et d'autres ont "tagué" des véhicules. Chez Peugeot, quelques modèles ont également été aspergés de faux sang. De fausses amendes ont par ailleurs été placées sur les pare-brises des voitures stationnées au parking C.

"Par cette action, le but est vraiment de permettre aux citoyens et aux citoyennes de se dire: nous, on ne veut plus continuer de subir la pression de l'industrie automobile, parce qu'il faut mettre en place un autre modèle de mobilité qui favorise tout un tas d'autres alternatives qui soient justes aussi bien socialement et écologiquement", a indiqué Sarah.

