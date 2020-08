Face à la crise, le Belge se tourne vers les voitures d'occasion

Le marché automobile belge tente légèrement de reprendre des couleurs. Mais si le marché des véhicules neufs s’est timidement rapproché de la stabilité en juillet, le marché des véhicules d’occasion est lui en plein boom depuis deux mois avec des immatriculations en hausse de 21,8% en juin et de 15,2% en juillet par rapport aux mêmes mois de l’année passée. Si bien que les ventes de véhicules d'occasion ne se situent plus qu’à 13,7% de baisse sur sept mois, bien loin de la contraction de 26,5% du marché des voitures neuves.

Pour Frédéric Cornet, manager Recherche et Expertise chez Traxio, "les gens se prémunissent contre les surprises". Un véhicule d’occasion coûte en effet moins cher et "quand vous achetez une voiture neuve, ce n’est pas pour la vendre deux ans plus tard", dit-il.