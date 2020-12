Feu vert européen pour la fusion entre PSA et Fiat Chrysler

La Commission européenne a donné son feu vert au mariage de Fiat Chrysler et Peugeot sous certaines conditions. Cette union donnera naissance au quatrième constructeur auto mondial.

À condition de respecter certains engagements proposés par les deux géants automobiles , Fiat Chrysler (FCA) et Peugeot (PSA), l' exécutif européen a donné son autorisation à la fusion des deux entreprises.

"Nous sommes en mesure d'autoriser la concentration entre Fiat Chrysler et Peugeot SA car leurs engagements faciliteront l'entrée et l'expansion sur le marché des camionnettes utilitaires légères. Sur les autres marchés où les deux constructeurs automobiles exercent actuellement leurs activités, la concurrence restera soutenue après la concentration ", a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission en charge de la Concurrence.

De conditions indispensables

L'une des conditions sine qua non au mariage du constructeur français et du constructeur italo-américain est de respecter les engagements proposés par ces derniers afin de préserver la concurrence dans les petits utilitaires.

Ils se sont notamment engagés à étendre l'accord de coopération entre PSA et Toyota dans les fourgons légers. PSA fabrique déjà pour ce concurrent japonais des véhicules utilitaires vendus dans l'Union européenne. Le nombre de véhicules produits pour Toyota augmentera et le prix auquel ce constructeur les achète sera réduit. Ce sera aussi le cas pour les pièces de rechange et les accessoires.