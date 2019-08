Fiat Chrysler prêt à rouvrir les négociations avec Renault

Ces déclarations interviennent deux jours après que le Wall Street Journal a rapporté que Renault et Nissan tentaient de remettre sur pied leur alliance et aplanir leurs différends. Ces mêmes différends qui avaient été le signal déclencheur pour ouvrir les discussions avec Fiat Chrysler. Pour rappel, Fiat Chrysler a retiré en juin dernier sa proposition de fusion à 35 milliards de dollars avec Renault après que le gouvernement français soit intervenu dans les pourparlers en cherchant à faire reporter une décision finale dans le dossier.

Apaiser les tensions

De leur côté, Nissan et Renault négocient actuellement une remise à plat de leur alliance historique afin d'éventuellement rouvrir la porte à des négociations avec le constructeur italien Fiat. Selon le Wall Street Journal, qui s'appuie sur des sources proches du dossier et des e-mails échangés entre les deux entreprises, Nissan souhaiterait notamment que Renault, qui détient 43% du groupe japonais, réduise sa participation. Nissan pour sa part ne possède que 15% de Renault et n'a pas de droits de vote. Rééquilibrer les relations entre les deux entreprises pourrait permettre d'apaiser certaines tensions et ainsi lever la réticence de Nissan à un projet de fusion avec Fiat Chrysler.