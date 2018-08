Finalement, Tesla reste en Bourse

Elon Musk a finalement changé son fusil d'épaule et décidé que Tesla restera coté en Bourse.

Le CEO du spécialiste des véhicules électriques a réuni jeudi son équipe dirigeante "et lui a fait savoir que la voie la meilleure pour Tesla était de demeurer en Bourse. La direction a donné son accord", a-t-il écrit sur le blog de la compagnie.

Sur la base de discussions avec les actionnaires actuels, ainsi que d'expertises financières des banques Goldman Sachs et Morgan Stanley et du fonds d'investissement Silver Lake, "il est évident que la plupart des actionnaires pensent qu'il est préférable que nous restions une société cotée" en Bourse, a ajouté Elon Musk.

"Je savais que le processus pour sortir de la Bourse serait difficile, mais il est clair que cela prendrait encore plus de temps et gênant que ce qui était prévu initialement."

Cette annonce avait fait plonger l'action de plus de 20% à Wall Street. Qui plus est, ces déclarations et propositions du CEO de Tesla ont fait l'objet d'enquêtes de la part de la SEC, le gendarme américain de la Bourse, notamment lorsqu'il a affirmé que le financement nécessaire pour une sortie de la Bourse était "assuré".