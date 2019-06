Ford envoie 12.000 emplois à la casse en Europe

Le constructeur automobile américain va fermer six usines d'ici la fin de l'année prochaine en Europe. Conséquence: 12.000 postes seront supprimés.

Ford se restructure et va drastiquement réduire ses effectifs européens. Le groupe a décidé de supprimer 12.000 emplois d'ici fin 2020, soit un cinquième de ses effectifs européens. Le constructeur automobile américain Ford promet de privilégier la piste des départ volontaires. Au terme de ce remaniement, Ford ne comptera plus que 18 usines sur le vieux continent . Le groupe en possède actuellement 24 en Europe où il emploie 51.000 personnes.

Devenir plus "agile"

L'Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni seront les pays les plus touchés par cette décision. Au début de l'année, Ford avait déjà annoncé une réorganisation à grande échelle en Europe, mais n'avait précisé aucun chiffre. L'entreprise a depuis confirmé la suppression de plus de 5.000 postes en Allemagne, qui font partie des 12.000 emplois désormais mentionnés.