Ford rappelle 12.000 voitures en Belgique et au Luxembourg

Le constructeur automobile américain a ordonné lundi le rappel de 12.284 voitures vendues en Belgique et au Luxembourg entre 2009 et 2016. L'entreprise a découvert un problème lié à l'embrayage.

Le constructeur automobile Ford rappelle 540.000 voitures en Europe pour un problème lié à l'embrayage, susceptible d'influencer la vitesse et les prestations de conduite. Près de 200.000 véhicules rappelés sont allemands, tandis 12.284 modèles sont concernés en Belgique et au Luxembourg .

Le problème relevé concerne les modèles Focus, C-MAX, Connect, Kuga, Mondeo, Galaxy et S-MAX dotés d'un moteur à essence EcoBoost de 1,0, 1,5 ou 1,6 litre et d'une boîte de vitesses manuelle de six vitesses. Les modèles concernés ont été vendus entre 2009 et 2016. Les clients concernés seront appelés par leur concessionnaire, et verront leurs voitures réparées gratuitement.