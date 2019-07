Francis Deprez prend la direction de D'Ieteren

Ses expériences précédentes dans le conseil stratégique, mais aussi dans le management exécutif de sociétés internationales vont également être particulièrement utiles et permettre au groupe de continuer à avancer vers un nouveau chapitre, tout en veillant au développement et au renforcement de nos activités.

Francis Deprez est en effet membre du comité exécutif depuis trois ans. Diplômé en sciences économiques appliquées de l'Université d'Anvers et titulaire d'un MBA de la Harvard Business School, Deprez a travaillé quinze années durant chez McKinsey avant un passage chez Deutsche Telekom et Detekon International, où il officiait comme CEO. En 2016, il avait rejoint D'Ieteren afin de développer des services à valeur ajoutée, avec comme objectif de stimuler la croissance et l'efficacité du groupe.