Françoise Chombar laissera beaucoup de valeurs chez Melexis

Aujourd’hui, Melexis revendique d'avoir 11 puces en moyenne par voiture dans le monde. La CEO Françoise Chombar qui raccrochera les gants opérationnels de la société pour en prendre la présidence le 1er août est certainement pour beaucoup dans se succès. "La force de Françoise Chombar a été d’avoir un style très inclusif , avec tout le monde à bord. Elle recherchait toujours le consensus. Il y a donc une bonne ambiance et le management est soudé", salue Roland Duchâtelet, président et cofondateur de Melexis.

Lui-même laissera son poste de président à Françoise Chombar et restera comme "simple" administrateur de la société. "Roland a été et est toujours un mentor extraordinaire", dit celle qui a reçu plusieurs distinctions dont le "Global Prize for Women Entrepreneurs" à New York en 2018.