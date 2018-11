GM vire et Trump menace de lui couper les subventions

Etre plus compétitif dans une industrie en pleine révolution. Cette explication aux milliers de suppressions d'emplois annoncées chez General Motor n'est pas du goût du Président qui avait pendant sa campagne promis la création d'emplois dans l'industrie "made in America".

General Motor et Donald Trump sont à couteaux tirés. Le premier annonce une nouvelle restructuration. Le second menace de s'en prendre au portefeuille du géant automobile.

Tout commence lundi. General Motors annonce une sévère cure d'amaigrissement. La direction énonce des milliers de suppressions d'emplois . Explication donnée: la nécessité d'être plus compétitif dans une industrie en pleine révolution. Aux États-Unis, il est question de 12.000 à 13.000 emplois. Certes l'annonce a du mal à passer compte tenu des 2,53 milliards de dollars de bénéfices engrangés rien qu'au troisième trimestre.

Le président a répondu, par son canal favori qu'est Twitter. Il a ainsi menacé de couper les "subventions" à General Motors. "Très déçu par General Motors. Les États-Unis ont sauvé General Motors et voilà les REMERCIEMENTS que nous avons! Nous examinons la suppression de toutes les subventions, y compris pour des voitures électriques."

Il faut dire que le milliardaire avait bâti sa campagne présidentielle sur la promesse du retour des emplois industriels aux États-Unis et sa victoire surprise a été obtenue pour bonne part grâce aux votes dans les états où la mondialisation a provoqué une désindustrialisation dévastatrice. Déjà activement dans la campagne pour sa réélection en 2020, il aura à nouveau besoin de ces voix . "Je suis là pour protéger les travailleurs américains!", a-t-il promis sur Twitter.

Sa porte-parole, Sarah Sanders, a enfoncé le clou. "Le président s'est complètement investi dans le retour des emplois industriels aux États-Unis, et c'est pour cela que depuis qu'il a pris ses fonctions nous avons vu la création de 400.000 nouveaux emplois industriels aux États-Unis." Et d'ajouter: "Franchement, cette histoire vient du fait qu'ils fabriquent une voiture que personne ne veut acheter. Espérons qu'ils vont faire des ajustements et reprendre ces employés."