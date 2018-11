General Motors va réduire sa production et ses effectifs en Amérique du Nord

General Motors (GM) va supprimer environ 8.000 emplois en Amérique du Nord et arrêter la production de ses voitures qui se vendent le moins. la raison? S'adapter aux bouleversements en cours dans le secteur automobile qui tourne le dos aux berlines traditionnelles pour investir massivement dans les véhicules électriques et autonomes . Les mesures annoncées ce lundi par le premier constructeur automobile américain représentent sa plus importante restructuration en Amérique du Nord depuis sa faillite il y a 10 ans.

Le groupe américain prévoit d'arrêter l'an prochain la production de trois usines au Canada (à Oshawa) et aux Etats-Unis (dans l'Ohio et le Michigan). Il va aussi arrêter de fabriquer plusieurs modèles actuellement assemblés sur ces sites, comme la Chevrolet Cruze, la Cadillac CT6 et la Buick LaCrosse. La Cruise compact ne sera plus commercialisée aux Etats-Unis en 2019.