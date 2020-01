Ghosn contraint de rester au Liban

"Le parquet général a adopté une décision interdisant à Carlos Ghosn de voyager et a demandé son dossier judiciaire auprès du Japon."

Une décision acceptable

Si Ghosn veut prouver son innocence, il doit revenir au Japon et y être jugé.

De son côté, le ministre japonais de la Justice a lancé un appel au patron déchu de l'Alliance Renault-Nissan. Selon lui, si Ghosn veut prouver son innocence, il doit revenir au Japon et y être jugé.

Ghosn, détenteur des nationalités française, libanaise et brésilienne, fait l'objet de quatre inculpations au Japon: deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan (qui est aussi poursuivi sur ce volet), et deux autres pour abus de confiance aggravé.