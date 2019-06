Ghosn n'est officiellement plus administrateur de Mitsubishi

Les actionnaires de Mitsubishi Motors, réunis en assemblée générale, ont voté vendredi la fin du mandat d'administrateur de Carlos Ghosn. Il s'agit de l'officialisation d'une destitution qui existait déjà dans les faits. En effet, quelques jours après l'arrestation du plus grand patron mondial de l'automobile en novembre à Tokyo, le conseil d'administration de Mitsubishi Motors lui avait supprimé son poste de président , mais il avait gardé un poste d'administrateur en attendant la décision de l'AG. C'est donc chose faite.

Carlos Ghosn, démis de toutes ses fonctions exécutives et d'administrateur chez Renault et Nissan, n'a donc désormais plus aucun titre.