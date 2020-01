Ginion va importer les Touring Superleggera en Belgique

Le patron de Ginion, Stéphane Sertang poursuit son offensive dans le luxe et lifestyle automobile avec une nouvelle marque dans son portefeuille, Touring Superleggera. Une marque de la galaxie de la famille D’Ieteren.

Le groupe Ginion vient d’opérer un nouveau coup stratégique dans le monde du lifestyle automobile. La société va importer la marque Touring Superleggera, une légende italienne en Belgique et au Luxembourg. Ginion a décidé de faire de l’expérience lifestyle l’un de ses pôles d’activités phares à côté de la vente de voitures classiques et des solutions de mobilité.

"Il y a un potentiel chez ces clients de voitures classiques qui ne font pas le pas vers une voiture contemporaine." Stéphane Sertang CEO de Ginion

C’est dans ce contexte que les supercars s’inscrivent. Le groupe dirigé par Stéphane Sertang importe déjà McLaren, Ferrari, Rolls-Royce, Pininfarina et maintenant Touring Superleggera. "Le marché des supercars de luxe va s’étendre. On va aller vers des voitures de plus en plus chères pour une élite. De ce fait, on revient un peu à la naissance de l’automobile avec des métiers de carrossiers qui réapparaissent", détaille Stéphane Sertang. Car avec une Touring Superleggera, on possède du sur-mesure. On n’en attend pas moins pour des voitures qui coûtent au moins un million d’euros.

C’est justement le business model de Touring Superleggera qui travaille sur des châssis de prestige qu’elle recarosse ensuite. On parle de microséries de 6 à 10 voitures. Quand la voiture est en cabriolet et en coupé, on parle de 15 voitures en tout par modèle.

Galaxie D’Ieteren

Touring Superleggera fait partie de la galaxie de la famille D’Ieteren, mais ne fait pas partie de la société cotée de la famille. Une information qui a été publiée dans la presse au grand dam de la famille D’Ieteren qui aime la discrétion. La marque colle parfaitement avec la passion de la carrosserie de Roland D’Ieteren qui a passé la main à son fils Nicolas en 2017.

Le CEO de Touring Superleggera Piero Mancardi estime que la clientèle belge "de connaisseurs passionnés de design et de luxe italiens" méritait une "information et une assistance proche".

"Nous vendons une expérience de 6 mois. Le client part d’une feuille blanche comme on va chez un architecte à qui on demande une maison sur mesure." Louis de Fabribeckers

C’est un Belge qui est à la tête du design de Touring Superleggera, Louis de Fabribeckers. Il sera évidemment au Salon de l’auto de Bruxelles qui ouvre ses portes vendredi.

Nous l’avons rencontré à plusieurs reprises au Salon de Genève, salon automobile du luxe par excellence. Il nous y ventait le travail fait entièrement à la main. "Nous vendons une expérience de 6 mois. Le client part d’une feuille blanche comme on va chez un architecte à qui on demande une maison sur mesure. On va au restaurant et on appelle le chef pour avoir son masterpiece. Vous venez chez nous et vous achetez une voiture neuve directement classique", nous expliquait-il.