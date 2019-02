Ginion vendra les Pininfarina électriques de tous les superlatifs en Belgique

En 2015, Pininfarina, qui s’est diversifiée au cours du temps, a été rachetée par le groupe automobile indien Mahindra, de quoi lui assurer des fonds importants. Quasiment dans la foulée, il a été décidé que Pininfarina allait avoir sa propre marque automobile. Automobili Pininfarina était née. Le design n’a aucun secret pour la société qui n’a pas peur de s’associer avec des partenaires pour le volet technologie comme nous l’explique le CEO d’Automobili Pininfarina, Michael Perschke. On le sait chez Pininfarina, l’électrification arrive et le luxe passera par là . "Il y a une énorme fenêtre d’opportunité, car aucune des marques de luxe n’embrasse aujourd’hui vraiment l’électrification" , dit Perschke.

Battista

La Battista ne sera produite qu’à 150 exemplaires. Une bonne cinquantaine de celles-ci seront pour l’Europe. La voiture se veut unique en son genre avec un couple de 2.300 newton mètre et 1.900 chevaux. Elle fera "0 à 100 km/h en moins de 2 secondes et de 0 à 300 kilomètres en moins de 12 secondes", assure Michael Perschke, qui annonce la voiture la plus puissante au monde avec "des performances doubles par rapport à une Formule 1". "Nous acceptons les réservations à partir de maintenant. Les ventes à proprement parler commenceront au salon de Genève. Fin 2020, les premières livraisons vont débuter. D’abord en Europe, puis aux Etats-Unis et en Asie", détaille le patron.