Gros appétit suédois pour les concessions belges

Si en Belgique Bilia n’est active que dans les marques du groupe BMW, la société vend également des voitures Volvo, Toyota, Lexus, Mini, Dacia et Hyundai ainsi que des véhicules de transport de Renault, Toyota et Dacia.



Actif en Suède, en Norvège, en Allemagne en Belgique et au Luxembourg, le groupe est également présent dans les cars wash, les carburants et autres services financiers et commerciaux liés à l’automobile.