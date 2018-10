Harald Krüger, CEO de BMW: "Personne ne vend autant de véhicules électrifiés que nous en Europe"

Nous sommes encore les premiers en Europe. Il n’y a pas d’autre compagnie qui vend autant de véhicules électriques que nous (hybrides rechargeables y compris NDLR). Nous avons un objectif de 140.000 voitures dans le monde cette année. Nous avons la plus grande portion de véhicules hybrides rechargeables en plus de l’i3. Maintenant, nous aurons 5 nouveaux modèles d’ici 2021.

Nous offrirons l’iNext à nos clients. Ce ne sera pas juste une voiture électrique, mais une vision du futur avec de la conduite autonome du futur, l’intérieur du futur et les matériaux du futur. Nous sommes déjà une étape plus loin (BMW a promis l’iNext entièrement autonome pour 2021, NDLR). L’électrification n’est qu’une tendance. La conduite autonome est encore une plus grande tendance. En plus la connectivité du futur est déjà dans la nouvelle Série 3.