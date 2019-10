Harley-Davidson forcé de suspendre la production de sa moto électrique

Coup dur pour la marque de motos mythiques. Alors qu'Harley-Davidson comptait beaucoup sur sa moto électrique pour conquérir un public plus jeune, il est forcé à suspendre sa production à cause d'une problème de batterie.

Deux mois plus tard, Harley-Davidson annonce la suspension de la production et la livraison de son modèle LiveWire . Ce modèle était censé être une partie importante de la stratégie de diversification.

Un problème de batterie

La marque explique cette suspension par un problème de qualité. "Nous avons récemment découvert une irrégularité lors du dernier contrôle qualité; nous avons interrompu la production et les livraisons; et nous avons commencé à mener des tests et des analyses supplémentaires, qui progressent de manière satisfaisante", lit-on dans un communiqué.