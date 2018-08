Heetch, l'autre Uber, n'a pas l'intention de lâcher la route à Bruxelles

Décryptage | Déclaré illégal et sommé par le tribunal de commerce de cesser ses activités à Bruxelles, Heetch a décidé de faire appel de cette décision. La start-up française, en concurrence frontale avec Uber, se dit prête à adapter son service pour se conformer au cadre réglementaire. Elle tacle, au passage, les pouvoirs publics leur reprochant leur manque d’accompagnement dans la compréhension de la loi.

La plateforme Heetch, une application de covoiturage, n’est pas prête de renoncer à son bastion bruxellois. "Nous sommes déterminés à faire les modifications nécessaires pour respecter le cadre réglementaire et continuer à opérer", a indiqué Kristell Haas, Country Manager pour la Belgique. Dans la foulée, elle confirme l’intention de la start-up française de faire appel de la décision du tribunal de commerce de Bruxelles qui la somme de cesser ses activités dans la capitale belge.

Selon Heetch, le jugement estime notamment que son offre pro ne respecte pas le cadre réglementaire car le contrat entre le conducteur et l’association de passagers omet des informations et les factures régulant ces trajets ne sont pas envoyées au bon moment. La start-up se dit prête à se conformer à la législation, tout en soulignant la difficulté de l’exercice. "Le secteur est régi par des lois datant de 1995 et 2001. La réglementation n’est ni claire ni adaptée à l’évolution technologique du secteur. Elle incite au contournement (sic)", juge Kristell Haas.

Une place à Bruxelles

La jeune femme nous explique être rentrée plusieurs fois en contact avec le cabinet de Pascal Smet (sp.a) avant de lancer son offre professionnelle. "Nous n’avons reçu que des informations succinctes qui nous renvoyaient à la lecture de la loi", regrette-t-elle tout en espérant pouvoir rouvrir rapidement la discussion avec le ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics. "Cette version des faits ne correspond pas à la réalité", rétorque le porte-parole du ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, qui ajoute que "Heetch ne semblait pas vouloir écouter le point de vue régional".

Contrairement à Uber, Heetch permet à ses usagers de payer en cash. La plateforme offre donc une solution plus flexible aux étudiants qui ne disposent pas d’une carte de crédit. "Nous avons notre place sur le marché bruxellois", martèle encore Kristell Haas. Présente également dans plusieurs villes de France, à Stockholm, Casablanca et à Milan, la start-up ne se voit pas quitter Bruxelles. "C’est francophone, c’est la capitale de l’Europe et à part UberX, nous n’avons pas de concurrent", résume la patronne belge.

Fondée en 2013 à Paris, Heetch est à l’origine une start-up qui développe et exploite une application de transport entre particuliers à destination des jeunes noctambules. Son premier service ressemblait fort à Uberpop à quelques détails près: il n’était actif que la nuit de 20h à 6h et le paiement est "libre", le montant du trajet n’étant donné qu’à titre indicatif. Après s’être vu infliger une grosse amende en France en mars 2017, ce service est supprimé et remplacé par une formule constituée autour de chauffeurs professionnels.

Transport rémunéré ou pas?

En Belgique, la version "classique" a été volontairement suspendue en octobre 2017. "Lorsque nous avons obtenu l’agrément en tant que plateforme collaborative en 2016, nous pensions pouvoir opérer en toute légalité en Belgique. Confier la gestion de la mobilité au niveau régional dans un pays aussi petit n’a pas beaucoup de sens", juge Kristell Haas. Aujourd’hui, la plateforme comptabilise un peu moins de 500 chauffeurs et près de 30.000 comptes utilisateurs.

"Confier la gestion de la mobilité au niveau régional dans un pays aussi petit n’a pas beaucoup de sens." Kristell haas country manager belgium

L’une des principales tâches du tribunal consistait à trancher l’épineuse question de la qualification des activités de Heetch. S’agissait-il oui ou non de transport rémunéré de personnes et Heetch violait-il la législation en vigueur? La Justice a donné raison à la demande des ministres bruxellois Pascal Smet et Didier Gosuin (ministre de l’Économie et de l’Emploi, DéFI). Mais la start-up française ne se définit pas comme tel. "Nous sommes une plateforme de mise en relation entre des passagers qui veulent aller quelque part et des chauffeurs qui peuvent les conduire d’un point A à un point B", résume Kristell Haas.