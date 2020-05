Hertz fait aveu de faillite en Amérique, l'Europe épargnée à ce stade

Le loueur de voitures américain Hertz , plus que centenaire et connu dans le monde entier, s'est placé vendredi sous le régime américain des faillites, décimé par la pandémie de Covid-19.

"Le recours au chapitre 11 donnera le temps nécessaire au groupe de mettre en place une nouvelle base financière plus solide pour réussir à traverser cette pandémie."

Pour l'heure, cette procédure ne concerne que ses opérations aux Etats-Unis et au Canada , a précisé le groupe emblématique dans un communiqué. Elle épargne ainsi ses principales régions opérationnelles notamment l'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

"L'impact du Covid-19 sur la demande de voyages a été soudain et spectaculaire, ce qui a causé une baisse brutale des revenus de la société et des réservations futures", souligne le groupe dans un communiqué. "L'incertitude demeure quant au retour des revenus et à la réouverture complète du marché, ce qui a nécessité l'action d'aujourd'hui."