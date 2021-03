Honda embraie sur le futur avec la voiture la plus autonome au monde

Les fans de K 2000 peuvent se réjouir: leur rêve de voir un jour K.I.T.T. prendre vie se rapproche un peu plus de la réalité grâce aux avancées d’Honda. Mais il faudra jouer des coudes (et prendre l'avion): la Legend Hybrid EX n'est commercialisée qu'au pays du soleil levant, et ce, dans une série très limitée de 100 unités.