"Il n'y a aucune raison de paniquer pour Umicore"

Selon Thomas Leysen, ce changement ne remet pas structurellement en question les perspectives de croissance de son groupe. "Le positionnement est bon. 2018 a été la meilleure année de toute l’histoire de l’entreprise. Et de loin. Nous sommes très bien positionnés sur un marché très important. Et nous voulons – et nous allons! – continuer à nous y développer. Simplement, cela se passera en 2019 un peu moins vite que nous l’avions espéré. On continuera à demander des voitures électriques mais la hausse sera un peu moins rapide cette année, en raison du changement de politique en Chine."