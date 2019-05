"Il y aura toujours des pare-brise à réparer" (Gary Lubner, CEO de Belron)

Gary Lubner a inauguré le nouveau centre de logistique du groupe à Bilzen. Le patron de Belron vante les qualités de son business de pare-brise belge (Carglass). Un modèle qu’il veut dupliquer à l’international.

"Carglass répare, Carglass remplace." Ce slogan tout le monde le connaît. Peut-être que beaucoup d’entre vous le connaissent même en néerlandais. Mais en fait, il existe dans 63 pays, partout où Belron, filiale à 55% de D’Ieteren, est active. Son CEO, Gary Lubner, était en Belgique dans le Limbourg, à Bilzen, pour inaugurer officiellement le plus grand centre logistique du groupe dans le monde.

Cette chanson, "ça a commencé en Belgique. Quand on a dit au Royaume-Uni que l’on voulait utiliser le jingle là-bas, ils nous ont dit que ça ne marcherait pas ici. Dans tous les pays et les marchés, le marketing nous a dit la même chose et à chaque fois ça a été un succès incroyable."

Le douanier lui a même chanté la chanson de la filiale la dernière fois qu’il est rentré aux États-Unis. "Safelite repair, Safelite replace." Rencontre avec le CEO de la filiale de D’Ieteren (qui possède environ encore 55% de Belron après avoir cédé 40% à Clayton Dubilier & Rice).

C’est un gros investissement ici à Bilzen, pourquoi le faire en Belgique et pas ailleurs?

Nous avons des racines fortes ici au Limbourg. On couvre idéalement l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le nord de la France etc. Ce n’était pas une décision très difficile, même si on a été fort sollicité par d’autres régions.

Comment se passe le business? Parce que le marché européen est difficile…

D’une manière générale la quantité de vitres qui sont cassées décline. Mais la technologie et la complexité nous font voir une croissance dans le marché.

Les nouveaux actionnaires vous permettront de rester une société familiale?

Être une société familiale ne veut pas dire que l’on doit être détenue par une famille. Ce qui est important, c’est ce que l’on amène aux clients et aux collaborateurs, de créer les bonnes valeurs. Ma famille est active dans ce business depuis plus de 100 ans sans le détenir pendant 60 ans. Nous avons eu des actionnaires différents au cours de notre histoire.

Cela ne change rien du tout? CD&R est quand même un autre type d’actionnaire?

Ils ont un focus plus court sur la performance. Mais pour être honnête, ils ont été un très bons catalyseur pour notre business pour amener d’autres idées et de nouveaux défis. Ils travaillent très bien avec leurs partenaires de D’Ieteren.

Le marché automobile aujourd’hui, c’est avant tout la Chine. Vous pourriez envisager d’y aller maintenant que le marché chinois s’ouvre un peu?

On y a déjà été pour 6 ans et ce n’était pas une bonne expérience. On dit que c’est un grand marché et avec une belle croissance. Mais quand vous êtes sur place, vous voyez que c’est un marché très compliqué pour opérer. On voit davantage d’opportunités en Europe et en Amérique du Nord.

Via de la consolidation?

Plutôt via de la croissance en parts de marché. Le business aux États-Unis apprend de ce que le marché belge a fait en particulier. Le marché belge a toujours été un des joyaux de la couronne. Ils ont perfectionné la formule Belron avec une marque forte (Carglass) et des relations très fortes avec les assureurs et les clients fleet. Ces deux choses sont atteignables en fournissant un super service.

Vous vous lancez dans la carrosserie et des services de réparations de maison. Pourquoi? Le pare-brise n’est pas suffisant?

C’est une bonne question. Nous pensons que nous avons un nombre d’aptitudes et de choses que l’on fait bien. Notre habilité d’opérer un business sur un modèle multisite, notre faculté à créer des services pour les compagnies d’assurance et les motoristes. Nous pouvons tirer parti de ces forces dans d’autres activités comme les voitures ou les maisons. C’est pour cela que nous avons Carglass Carrosserie ici en Belgique. On veut amener du Carglass dans le marché de la carrosserie. C’est un marché où le service est mauvais.

Dans le monde entier?

Oui. Nous avons un service similaire en Italie. Et des petits au Canada, au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas.

Vous êtes content de l’expérience dans ces nouveaux services?

C’est encore très neuf pour nous. On essaye de trouver le bon modèle. Nous connaissons tellement bien le marché du vitrage. On savait que ce serait différent et que ce serait un défi. Pour être honnête, notre histoire est de secouer des marchés. Quand vous faites cela vous faites des erreurs, puis vous trouvez d’autres solutions, etc. Je pense que ce sera la même chose pour ces deux marchés? Le temps dira. Vous devez essayer.

Quand D’Ieteren a vendu une part de 40% de Belron, le groupe a indiqué qu’il ne voulait pas que Belron devienne trop grand au sein du groupe. Belron est-il un business risqué?

Non, pas du tout. Je pense qu’ils voulaient diversifier leur risque, ce qui fait beaucoup de sens pour n’importe quel investisseur. Ils ont été un très bon investisseur depuis 1991 et nous avons également été très bons pour eux. Les gens conduisent et ils vont casser leurs vitres. Certaines années moins, d’autres plus, mais on a l’habitude.

Vous êtes fort dans la calibration des pare-brise pour les systèmes d’assistance à la conduite. Ils nous conduisent vers des voitures entièrement autonomes, sans crash. Ce sera encore un avantage pour vous?

Je dirais oui. Le bris de vitres dû aux accidents est une toute petite partie du business. La plus grosse part du bris de vitres vient de cailloux sur la route. La vitre devient de plus en plus grande, donc la surface qui peut casser est plus grande. Les vitres deviennent plus complexes. La voiture autonome n’arrêtera pas les cailloux qui viennent de la route.

Le Brexit, c’est un souci?

Notre marché britannique a été sévèrement impacté par le Brexit. Après le vote, la livre a dégringolé de près de 50%. Nous achetons toutes nos vitres en Europe. Nous avons connu une croissance immédiate dans les coûts. Nous avons donc augmenté nos stocks, même ici à Bilzen.