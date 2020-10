"Interparking licencie alors qu'il a toujours versé des dividendes"

Après l'annonce d'Interparking de supprimer 95 emplois en Belgique, les syndicats dénoncent les faux prétextes avancés pas une société rentable et distribuant des dividendes.

La tension sociale monte d'un cran chez Interparking. Le gestionnaire a annoncé, lundi, en conseil d'entreprise, son intention de supprimer 95 emplois sur ses sites bruxellois, anversois et de l'aéroport de Bruxelles-National . La pilule passe mal côté syndical.

"L’impact du coronavirus est supporté par le personnel et la sécurité sociale."

Un bon prétexte

Ils déplorent "l'effet coronavirus" avancé par la direction pour expliquer sa décision. "La direction dit que l’impact du Covid-19 est trop important, et que l’entreprise doit réagir. Malgré le fait que la société ait été très rentable ces dernières années et que des dividendes ont été versés aux actionnaires. L’impact du coronavirus est supporté, par contre, par le personnel et la sécurité sociale."