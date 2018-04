Jaguar Land Rover réduit sa production, un millier de postes affectés

Jaguar Land Rover va réduire sa production dans deux usines en Angleterre, en raison d'une baisse de son chiffre d'affaires que le premier constructeur automobile britannique explique par les incertitudes liées au Brexit et à l'avenir du diesel. Cette décision va affecter un millier d'intérimaires.

La production sera réduite dans les usines de Solihull et Castle Bromwich, dans le centre de l'Angleterre, a précisé une source proche du groupe. "A la lumière des difficultés persistantes qu'affronte l'industrie automobile, nous procédons à des ajustements sur nos programmes de production et le niveau de l'emploi intérimaire", a déclaré Jaguar Land Rover dans un communiqué, sans mentionner de chiffres.

Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires de Jaguar a chuté de 26% et celui de Land Rover a baissé de 20% sur le marché britannique alors que le diesel est délaissé par les consommateurs, qui craignent un relèvement des taxes sur ce carburant voire son interdiction dans certains pays. Le marché automobile britannique a baissé dans son ensemble cette année, après des années records en 2015 et 2016, une baisse que le secteur attribue à l'érosion du moral du consommateur pour cause de Brexit.