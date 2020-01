Jean-Dominique Senard, président de l'alliance Renault-Nissan: "L'alliance n'est pas morte! On le démontrera bientôt"

Interview | Dire que le groupe Renault est au centre de l’attention médiatique est un euphémisme. Carlos Ghosn, l’ancien patron de Renault n’en finit plus de défrayer la chronique depuis qu’il s’est enfuit de ses geôles japonaises.

Dans le même temps, l’alliance que ce dernier a lui-même bâtie est remise en question, tout particulièrement du côté japonais, si l’on en croit un article du Financial Times. Le président de l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et président du groupe Renault, Jean-Dominique Senard, justement de passage au salon de l’auto de Bruxelles nous accorde un entretien.

"L’esprit dans l’alliance n’a rien à voir avec le contenu de cet article. J’ai le sentiment que cet article n’est pas mû par la bienveillance."

Cet article, qu’en pense-t-il donc? "J’en ressens une frustration considérable. Je suis stupéfait. Ce qui est écrit là n’a aucun lien avec la réalité actuelle de l’alliance. Je m’interroge sur l’origine de ce type d’informations. Je ne suis pas certain de la bienveillance de l’origine des celles-ci. L’alliance n’en est pas du tout là. Nous sommes en train de recréer son esprit original. Le conseil de l’alliance que je préside est de qualité exceptionnelle. Je n’ai jamais vu autant d’entente cordiale entre les différents dirigeants de nos trois groupes pour faire progresser l’alliance dans la bonne direction. On ne manquera pas dans peu de temps de le démontrer de manière publique", nous précise le président. Il rappelle qu’un secrétaire général de l’alliance, Hadi Zablit, a été nommé et estime que les conseils d’administration des différentes sociétés sont très favorables à l’alliance.

Lire aussi | Nissan rédige un plan d'urgence pour rompre avec Renault

"Projets combinés"

Concrètement, on attend des détails sur le futur de l’alliance dans les prochaines semaines, que ce soit en termes d’investissements, de technologies ou de synergies. Jean-Dominique Senard rappelle que les choses prennent du temps dans l’industrie automobile. Mais le président estime que les bases de Renault-Nissan-Mitsubishi sont déjà là et que les premiers résultats de cette nouvelle stratégie de l’alliance, on les verra "beaucoup plus tôt, dès cette année sur la mise en œuvre des projets et la capacité de crédibilité de cette alliance".

"Aucun dirigeant de nos trois groupes ne doute de l’utilité fondamentale de l’alliance. Je suis stupéfait de ce qui est écrit dans cet article."

Comprenez que les entreprises vont venir avec des "projets combinés". Senard ne veut pas nous en dire plus, mais on peut penser à des plateformes communes ou des véhicules quasi communs par exemple. "Aucun dirigeant de nos trois groupes ne doute de l’utilité fondamentale de l’alliance. On n’a pas le choix. On doit réussir. Tout ce dont on discute aujourd’hui c’est de cela. Les défis pour notre industrie sont énormes. Nous avons une révolution technologique extraordinaire. Bien heureux celui qui peut nous dire avec certitude quelles seront les technologies dominantes dans 10 ans. De toute façon, nous sommes obligés de prévoir des investissements considérables pour explorer les technologies de l’avenir qui se chiffreront en milliards d’euros. Ce n’est pas compliqué, on ne peut pas le faire seul, aucune de nos sociétés ne peut se le permettre. Le potentiel de cette alliance est donc considérable, même s’il n’est pas perçu dans son ampleur par le monde extérieur", souligne le patron.

Moment charnière

"Nous sommes obligés de prévoir des investissements considérables. Aucune de nos sociétés ne peut se les permettre seule".

Il reconnaît que le moment est charnière pour l’alliance. Il faut dire que les actions Renault et Nissan ont été très malmenées. Renault se négociait à 40,66 euros à la Bourse lundi contre 55 euros il y a un an et plus de 90 euros il y a deux ans. L’action Nissan connaît une chute similaire depuis deux ans. Il s’agira donc pour l’alliance de reconquérir les analystes et les investisseurs avec des annonces de poids dans les semaines à venir. "On a passé une année compliquée. Il y a un an, j’ai trouvé une alliance dans un état beaucoup plus mauvais que je l’imaginais. Cela ne datait pas d’il y a trois mois, mais plutôt d’il y a deux ou trois ans", insiste Senard.

On tente une question sur Carlos Ghosn en fuite au Liban. Que répond le président aux critiques acerbes de l’ancien patron sur le projet de rapprochement avorté entre Fiat Chrylser et l’Alliance? (Qui convole désormais avec le groupe PSA.) "Je n’ai aucune envie de commenter ce commentaire. J’ai soutenu cette opération. Je considère qu’elle était très utile pour Renault et Nissan. Je suis bon joueur. Aujourd’hui, je suis totalement orienté vers l’alliance", répond-il. Pas d’autre piste de rapprochement? "Avec les sujets que nous avons sur la table, ça va bien. Cette alliance est bien solide et bien robuste. Elle est tout sauf morte!"

Lire aussi | Offensif, Ghosn dénonce la collusion entre Nissan et la justice japonaise

Pas de fiscalité punitive

"Il y a un an, j’ai trouvé une alliance dans un état beaucoup plus mauvais que je l’imaginais. Aujourd’hui, elle est forte!"

On en oublierait presque qu’au salon de l’auto de Bruxelles Renault a des arguments commerciaux et technologiques à faire valoir avec sa nouvelle Zoé et l’arrivée des plug-in hybrides. Si la Zoé de Renault est un véhicule en progression dans les ventes du groupe, l’électrique reste marginal par rapport à l’ensemble des ventes thermiques de Renault.