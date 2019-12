L'"Airbus des batteries" pourra être subsidié par les états

La Belgique fait partie des sept États. Des sociétés telles qu'Umicore (matériaux de cathode et recyclage) et Solvay (électrolyte et séparateur) sont impliquées, mais on y retrouve aussi des entreprises comme Aurubis (cuivre), Prayon et Hydrometal (recyclage des non-ferreux). En mai dernier, la fédération de l’industrie technologique Agoria, avait estimé les investissements belges en recherche et développement, ainsi que les subsides nécessaires au projet à quelque 350 millions d’euros subsidiables sur 4 ans.