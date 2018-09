L'Audi électrique de Forest dévoilée à San Francisco

Audi a dévoilé sa première voiture électrique, l'e-tron "made in brussels". Marketing, réseau de recharge, innovations en pagaille, etc. chez Audi on a mis toutes les chances de son côté. Mais la marque aux quatre anneaux ne sera pas seule dans la bataille du véhicule électrique.

Car l'Audi e-tron ne sera pas seule. En plus des Tesla, il y a désormais la Jaguar I-Pace déjà présente sur le marché et Mercedes-Benz a grillé la politesse en termes de communications avec la présentation de sa EQC début septembre .

"C’est un énorme travail de 2 ans et demi", rappelle-t-il à San Francisco. "Je suis fier que ce soient des Belges qui peuvent travailler sur un produit pareil. Nous sommes tous confiants que cette voiture va bien marcher", indique le patron. "Il faut imaginer, nous avions des ouvriers qui jusqu’en 'semaine 31' pendant l’été devaient produire des A1 avec quelqu’un, qui à coté, travaillait pour lancer la production de la nouvelle voiture. C’était beaucoup de pression et beaucoup d’efforts. Les délégués syndicaux ont joué un rôle positif, en cherchant à chaque fois des solutions quand il y avait des problèmes, ça aussi il faut le souligner."

10.000 précommandes

A l'heure du lancement. On parle de 10.000 précommandes au niveau mondial. Les capacités de l'e-tron sont un secret bien gardé chez Audi. On sait juste que l'ambition est d'être à capacité maximum d'ici la fin de l'année. Le prix en Allemagne sera juste sous les 80.000 euros. "Nous avons trouvé un prix qui correspond à la voiture. La technologie et l’innovation ont un prix. On n’a rien sans rien", insiste Bram Schot.